Валерий Рейнгольд: Мирзов хорошо проявил себя раньше, но в "Спартаке" совсем другие требования Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход в "красно-белую" команду Резиуана Мирзова. Экс-полузащитник "Ростова" подписал со столичным клубом 3-летний контракт.

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- За этим футболистом наблюдал ещё с "Тосно", и уже тогда он производил на меня хорошее впечатление, - начал Рейнгольд. - Техничный, резкий футболист, у него хороший дриблинг. В своих предыдущих командах он был не только полезен, но и по игре был одним из лидеров. Другой вопрос, как он будет играть в "Спартаке", где требования совсем иного уровня. Мирзову для соответствия раза в полтора нужно прибавить по всем аспектам, тогда он может быть полезен "красно-белым". Мне лично игра Мирзова нравится, за "Арсенал" он выступал на приличном уровне, откровенно выделялся в составе туляков. Один раз я даже подумал: "Интересно было бы взглянуть на Резиуана в "Спартаке". Ну что, моё желание исполнилось, хочу пожелать ему прогресса и достижения поставленных задач в составе "Спартака".



Мирзов играет на левом фланге, но не ограничивается только атакующими действиями. Он может вернуться и на свою половину поля, чтобы помочь при обороне. Это работоспособный футболист с большими задатками. У него есть возможность прибавить, тем более на его позиции, по сути, у нас никого и нет. Вообще у нас в атаке большие проблемы, только Адриано на что-то способен, а это катастрофа!



Игра с "Сочи" показала огромное количество проблем в составе столичной команды. В полузащите у нас вообще полный бардак, мяч до атакующих футболистов практически не доходит. Каждая линия у нас играет сама по себе. Бездарно играет Зобнин, и нужно говорить это прямо. Ломовицкий провалился, Игнатов и Ананидзе никакие, Бакаев в первом туре выступил неудачно, есть вопросы и к Фернандо. Если бы не Максименко - "Спартак" бы проиграл. Да и гол был забит с нарушением правил...



Всё это я говорю к тому, что клубу необходимо продолжать трансферную работу. И Мирзов может стать хорошим приобретением. Но всё зависит от его качеств и его использования. Я не думаю, что с ходу ему удастся взять и повести "Спартак" за собой, при этом отрабатывая и в атаке, и в обороне. Если же Мирзову будут помогать одноклубники, то тогда его шансы раскрыться в новой команде возрастают. Кстати, вероятно, если заиграет Мирзов - на острие может заиграть и Понсе, который образует с Резиуаном атакующую связку и будет пытаться завершать его прострелы и навесы с фланга.