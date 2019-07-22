Сергей Рыжиков: мои года - мое богатство

— Как вы относитесь к разговорам о вашем возрасте?
— Да нормально отношусь. Мои года — мое богатство, как говорится. Накопленный опыт, набитые шишки, пропущенные голы, жизненный опыт — все это мне помогает играть. Физически чувствую себя нормально, люблю свое дело. С нетерпением жду каждой тренировки. Так что как минимум годик еще поиграем. А уход Корниленко и возвращение Анюкова меня, наоборот, только подстегивают. Думаю про себя: «Вот, подсоберись-ка, Сережка, еще год нужно поиграть». У клуба есть должок перед болельщиками, поэтому нужно выполнять свои задачи и отдавать игре все силы, чтобы по 25-26 тысяч приходило на стадион, как в матче первого тура с ЦСКА.
— Как относятся к возрастным игрокам в РПЛ?
— Ко мне великолепно относятся и тренерский штаб, и игроки. В «Крыльях» ребята уважают, прислушиваются к советам. Да, местами и подтрунивают, называют старичком. Сегодня вот на тренировке бежали, а у меня бутсы скрипят. И они мне говорят: «Ого, Сереж, ты уже скрипеть начал» (смеется).
А в РПЛ в целом, наверное, есть возрастной стереотип. Смотрят в паспорт, так скажу. В Европе к этому более лояльны и смотрят на мастерство футболиста, а не на его возраст. Посмотрите на Сашу Анюкова — он вернулся, вышел, отыграл 65 минут и, ё-моё, все 26 тысяч на стадионе аплодировали. И еще столько же у телевизоров.
— Вы достаточно поздно созрели как вратарь. Почему?
— Наверное, я должен был пройти свой путь становления. Найти свое место, как я это сделал в «Рубине». Кафанов меня нашел, пригласил и у меня все получилось. Так получилось, что я прошел и область, и КФК, и в первой лиге за «Анжи» играл. Побывал и в «Локомотиве», и в Томске. И только в «Рубине» нашел себя и состоялся как вратарь.
Наверное, мне был предначертан такой путь. Согласитесь, далеко не каждый начинает вратарскую карьеру, как Игорь Акинфеев или Буффон. Это — уникумы. Кому-то приходится ждать и до 28-30 лет.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/145798-sergey-ryzhikov-o-svoey-zhizni-v-samare
Сергей Рыжиков: мои года - мое богатство
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в интервью изданию "Реально время" поделился мнением о своем возрасте.
Фото: Матч ТВ
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