Ари: "Краснодар" поедет в Питер, уверенный в своих силах (видео)

Нападающий сборной России и "Краснодара" Ари пообщался с журналистами после первой домашней игры в сезоне, которая пришлась на матч с "Сочи".– Самое важное, что выиграли дома. – заявил футболист. – Я очень счастлив. Поздравляю всю команду.– Да, я думаю, что через пару игр буду играть сильнее. Сейчас было видно, что в некоторых моментах мы еще не понимаем друг друга. У нас еще неделя подготовки к следующей игре, чтобы стать сильнее.– Я думаю наоборот, у нас есть еще дополнительный игрок, что может помочь команде. У нас будет много игр впереди. Если мы пройдем "Порту", будем играть часто, нужна ротация. В прошлом сезоне получалось, что команда играла без нападающих: травмы, дисквалификации. Самое важное, это уважать друг друга.– Это очень хорошо, что выиграли. Мы поедем в Питер уверенными в своих силах. Я думаю, эта неделя будет полна работы.– Я всегда думал, что играть с такими командами – это лучше. Больше мотивации, так сказать.www.rusfootball.info