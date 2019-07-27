Нападающий сборной России и "Краснодара" Ари пообщался с журналистами после первой домашней игры в сезоне, которая пришлась на матч с "Сочи".
– Самое важное, что выиграли дома. – заявил футболист. – Я очень счастлив. Поздравляю всю команду.
– Удобно было играть на новой позиции?
– Да, я думаю, что через пару игр буду играть сильнее. Сейчас было видно, что в некоторых моментах мы еще не понимаем друг друга. У нас еще неделя подготовки к следующей игре, чтобы стать сильнее.
– С приходом нового нападающего, Берга, в команде появляется какая-то дополнительная конкуренция?
– Я думаю наоборот, у нас есть еще дополнительный игрок, что может помочь команде. У нас будет много игр впереди. Если мы пройдем "Порту", будем играть часто, нужна ротация. В прошлом сезоне получалось, что команда играла без нападающих: травмы, дисквалификации. Самое важное, это уважать друг друга.
– Можно сказать, что "Краснодар" набрал форму перед очень важными матчами в сезоне?
– Это очень хорошо, что выиграли. Мы поедем в Питер уверенными в своих силах. Я думаю, эта неделя будет полна работы.
– Как оцените результаты жеребьевки – "Порту"?
– Я всегда думал, что играть с такими командами – это лучше. Больше мотивации, так сказать.
Источник: www.rusfootball.info
Ари: "Краснодар" поедет в Питер, уверенный в своих силах (видео)
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