Испанский специалист Рауль Рианчо, осенью 2018 года работавший в должности исполняющего обязанности главного тренера московского "Спартака", прокомментировал решение Александра Самедова завершить игровую карьеру.
"Самедов был одним из лучших игроков России последнего десятилетия. Надеюсь, что его новая жизнь будет так же успешна и красочна, как и его карьера", - цитирует Рианчо Sport24.ru.
Рауль Рианчо: Самедов был одним из лучших игроков России последнего десятилетия
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