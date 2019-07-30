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Трансфер Малкома обойдется "Зениту" в 50 млн евро

Трансфер нападающего "Барселоны" Малкома может обойтись "Зениту" в 50 млн евро Об этом сообщает "РБК-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом.
"Сам трансфер будет стоить меньше 40 млн евро. А вот с агентскими выплатами и единовременной выплатой игроку за подписание контракта все сложнее: в общей сложности они будут превышать 10 млн евро", — сказал источник.

Он также добавил, что переговоры на данный момент продолжаются и с "Барселоной", и с футболистом, и с агентами. "Зенит" надеется снизить цену на сопровождение сделки и подписание контракта.

По слухам, Малком может подписать с "Зенитом" пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон. В "Барселоне" бразилец зарабатывает 4 млн.

Sport24.ru

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Теги: Малком Зенит
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