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Ужасные фанаты Спартака и добрейший, милейший, замечательнейший ростовский ОМОН. Но я хочу ещё раз сказать, что породные ситуации создают конкретные люди. Кто-то ж ОМОН вызвал, кто-то ж сказал, что надо врезаться в толпу. То же самое было на ЧМ, когда тупая мразь из-за плохого настроения придумала проблемы, наврала с три короба безопасникам и лишила нас аккредитации. И вот эту тупую мразь было бы неплохо идентифицировать и в Ростове #уроды #спартак #ростов #омон
Появились видео, на котором ОМОН в Ростове со спины нападает на фанатов "Спартака" и бьет их дубинками
В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча 2-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак".
На видео видно, как сотрудники ОМОНа врываются в толпу болельщиков, толкают их и бьют дубинками. Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" спровоцировали сотрудников ОМОНа. В МВД же заявляли, что ОМОН действовал в рамках закона.
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