Появились видео, на котором ОМОН в Ростове со спины нападает на фанатов "Спартака" и бьет их дубинками

Ужасные фанаты Спартака и добрейший, милейший, замечательнейший ростовский ОМОН. Но я хочу ещё раз сказать, что породные ситуации создают конкретные люди. Кто-то ж ОМОН вызвал, кто-то ж сказал, что надо врезаться в толпу. То же самое было на ЧМ, когда тупая мразь из-за плохого настроения придумала проблемы, наврала с три короба безопасникам и лишила нас аккредитации. И вот эту тупую мразь было бы неплохо идентифицировать и в Ростове #уроды #спартак #ростов #омон