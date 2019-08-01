» » Появились видео, на котором ОМОН в Ростове со спины нападает на фанатов "Спартака" и бьет их дубинками

Появились видео, на котором ОМОН в Ростове со спины нападает на фанатов "Спартака" и бьет их дубинками

В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча 2-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак".
На видео видно, как сотрудники ОМОНа врываются в толпу болельщиков, толкают их и бьют дубинками. Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" спровоцировали сотрудников ОМОНа. В МВД же заявляли, что ОМОН действовал в рамках закона.

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Ужасные фанаты Спартака и добрейший, милейший, замечательнейший ростовский ОМОН. Но я хочу ещё раз сказать, что породные ситуации создают конкретные люди. Кто-то ж ОМОН вызвал, кто-то ж сказал, что надо врезаться в толпу. То же самое было на ЧМ, когда тупая мразь из-за плохого настроения придумала проблемы, наврала с три короба безопасникам и лишила нас аккредитации. И вот эту тупую мразь было бы неплохо идентифицировать и в Ростове #уроды #спартак #ростов #омон

A post shared by Dmitry Egorov (@edim_sport) on


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Теги: Спартак
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