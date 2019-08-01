Появились видео, на котором ОМОН в Ростове со спины нападает на фанатов "Спартака" и бьет их дубинками

В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча 2-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак".

На видео видно, как сотрудники ОМОНа врываются в толпу болельщиков, толкают их и бьют дубинками. Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" спровоцировали сотрудников ОМОНа. В МВД же заявляли, что ОМОН действовал в рамках закона.