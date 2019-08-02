» » Петр Авен: "Зенит" стал выдающейся командой. Буду рад, если они выйдут в полуфинал ЛЧ в этом сезоне

Петр Авен: "Зенит" стал выдающейся командой. Буду рад, если они выйдут в полуфинал ЛЧ в этом сезоне

В воскресенье, 4 августа, в 23:25 на "Матч Премьер" выйдет премьерный выпуск нового сезона программы "Инсайдеры". С ведущим Нобелем Арустамяном встретится председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен.

Рассматривая шансы российских команд в течение ближайших 5 лет воплотить в реальность амбициозный план сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, Авен высказал мнение, что с его точки зрения такая задача вполне по силам "Зениту" уже в этом сезоне.

"Я очень надеюсь. Когда я был уже зрелым болельщиком, такой команды и не было. А сейчас "Зенит" стал выдающейся командой. Они покупают сейчас очередную звезду. Если у них получится, мы все будем очень рады", — сказал Авен.

Sport24.ru

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Авен Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Петр Авен признался, что не готов управлять "Спартаком"
Пауло Дибала отказался переходить в "МЮ"
Петр Авен: "Зенит" стал выдающейся командой. Буду рад, если они выйдут в полуфинал ЛЧ в этом сезоне
Гвардиоле не понравились слова Клоппа о финансовых возможностях "Ман Сити": это неправда!
Вратарь "Манчестер Сити" Браво купил 4 дома чилийским семьям, оставшимся без жилья из-за пожаров
Адвокат Мамаева: лично я не подавал заявление на УДО. Может, подал Павел
Игорь Коновалов: еще рано говорить о лидерстве "Рубина"
Валерий Газзаев: вылет "Арсенала" из Лиги Европы – показатель состояния российского футбола 2
Газзаев в Красноярске. Анонс 6-го тура ФНЛ
"Рома" поздравила Малкома с переходом в "Зенит", несмотря на сорвавшийся в прошлом трансфер 1
"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Лестером" самый дорогой трансфер защитника в истории 1
Сумасшедшая суббота. Превью четвёртого тура РПЛ
Александр Медведев: зарплата Малкома будет на уровне лидеров "Зенита". Сумма трансфера – примерно 40 миллионов евро 1
Сергей Семак: до закрытия трансферного окна появится еще один игрок, который будет соответствовать уровню ЛЧ 9
"Зенит" будет платить "Барселоне" за Малкома пять лет, у клуба нет никаких проблем с финансовым fair play
Сергей Хусаинов – о женщине-судье: это говорит о невысокой значимости матча 2
Малком будет выступать в "Зените" под 8-м номером 6
Малком: готов выйти на поле в матче с "Краснодаром" – если тренер примет такое решение 2
Сергей Семак: вероятность, что Малком попадет в заявку на игру с "Краснодаром", большая
В "Зените" подтвердили, что клуб интересовался Марио Фернандесом 22
Тренер АЗ: Тил на пути в Россию 3
Малком: надеюсь как можно скорее начать забивать и приносить радость болельщикам "Зенита" 1
РФС – об игре "Ростова" и "Спартака": санкции за ошибки в организации матчей должны быть ужесточены 3
Сергей Семак рассказал про Малкома: появление игрока такого уровня в России – исключение из правил 6
Томас Цорн - о трансфере Тила в "Спартак": имейте терпение 5
Томас Цорн: аренда Шюррле – с правом выкупа. Но это не обязательный выкуп
Джордан Ларссон: по номеру можно понять, что меня вдохновляет Майкл Джордан" 4
Андре Шюррле: чувствую ответственность перед футболистами "Спартака" 3
Томас Цорн: на данный момент у "Спартака" нет предложений по Мельгарехо 12
"Тамбов" оштрафован на 50 тысяч рублей, "Спартак" и ЦСКА – на 30 тысяч 1
Все новости