Петр Авен: "Зенит" стал выдающейся командой. Буду рад, если они выйдут в полуфинал ЛЧ в этом сезоне

В воскресенье, 4 августа, в 23:25 на "Матч Премьер" выйдет премьерный выпуск нового сезона программы "Инсайдеры". С ведущим Нобелем Арустамяном встретится председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен.Рассматривая шансы российских команд в течение ближайших 5 лет воплотить в реальность амбициозный план сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, Авен высказал мнение, что с его точки зрения такая задача вполне по силам "Зениту" уже в этом сезоне."Я очень надеюсь. Когда я был уже зрелым болельщиком, такой команды и не было. А сейчас "Зенит" стал выдающейся командой. Они покупают сейчас очередную звезду. Если у них получится, мы все будем очень рады", — сказал Авен.