Петр Авен признался, что не готов управлять "Спартаком"

В воскресенье, 4 августа, в 23:25 на "Матч Премьер", с ведущим Нобелем Арустамяном встретится председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен.Авен болеет за московский клуб с 5-летнего возраста и уверяет, что с годами его интерес к футболу только укрепляется. Известный экономист признался, что ему наиболее близок "Спартак" Бескова, и подробно объяснил собственную профессиональную точку зрения в отношении видения модели управления клубом."Федун очень много сделал для клуба, его очень трудно критиковать. Но клуб, в первую очередь, существует для болельщиков — это главный тезис. Я считаю, что половина совета директоров клуба должны быть независимыми. Должны быть люди от болельщиков и от футбольного союза. Чтобы был противовес в принятии решений", — сказал Авен.Отвечая на вопрос ведущего о возникших в 2014 году сложностях с вхождением в "Спартак" в качестве партнера, Петр Авен пояснил: "Помешали две проблемы. Мы не увидели модели снижения затрат, но это не главное. Один из моих партнеров, который должен был отвечать за отношения с болельщиками, попал под санкции и не смог участвовать в проекте. А так как это принципиально для меня важное направление, я посчитал безответственным принять такое решение".Авен подчеркнул, что владение и управление футбольным клубом налагает чрезвычайно высокую ответственность, и признался, что не стал бы сейчас брать такую ответственность на себя. Проведя параллель с управлением банком, он отметил, что каждый специалист должен заниматься своей сферой ответственности."Если решение о трансферах принимает владелец команды — это совсем неправильно. Это ужасно. Это дело профессионалов. Должен быть у клуба хороший директор. Точно так же, как мы находим хороших директоров банков, точно так же есть кто-то, кто был бы прекрасным руководителем футбольного клуба».В качестве примера хорошо управляемой команды Авен привел ЦСКА: "Дело не в деньгах. Выйти на серьезный европейский уровень без больших денег невозможно. Но бюджет — это только одна составляющая. Необходимая, но недостаточная".