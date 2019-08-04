"Локомотив" может приобрести Комличенко или Джорджевича

Московский «Локомотив» нацелился на приобретение нападающего в связи с переломом руки Эдера и тяжелым восстановлением Фарфана после травмы.

Целью номер один для «Локомотива» является 24-летний форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко. В этом сезоне на счету воспитанника «Краснодара» три гола в пяти матчах, два из которых – в квалификации Лиги Европы.Вторым в списке «Локомотива» идет Лука Джорджевич, еще не выходивший на поле в матчах РПЛ за «Зенит» в этом сезоне.Также в шорт-листе «железнодорожников» значится форвард второй немецкой бундеслиги, однако, в данном случае речь будет идти не о трансфере, а об аренде. К этому игроку «Локомотив» обратится, если не получится приобрести Комличенко или Джорджевича.