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Новичок "Спартака" Тил уже пишет по-русски

Новичок "Спартака" Гус Тил пообещал выложиться по максимуму в составе нового клуба. Футболист опубликовал сообщение в инстаграме, продублировав его на русском языке.

Как ранее сообщалось, Тил подписал с красно-белыми контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

"Я очень рад быть частью великого клуба "Спартак". Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперед, красно-белые!" – написал Тил.



"СЭ"

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Теги: Тил Спартак
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