Новичок "Спартака" Тил уже пишет по-русски

View this post on Instagram

Ontzettend blij met mijn overstap naar deze prachtige club met rijke historie. Op naar een mooi seizoen. Go spartak???. Дорогие друзья, Я очень рад, быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперёд красно-белые! ??