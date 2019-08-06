Новичок "Спартака" Тил уже пишет по-русски

Новичок "Спартака" Гус Тил пообещал выложиться по максимуму в составе нового клуба. Футболист опубликовал сообщение в инстаграме, продублировав его на русском языке.Как ранее сообщалось, Тил подписал с красно-белыми контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро."Я очень рад быть частью великого клуба "Спартак". Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперед, красно-белые!" – написал Тил.