Новичок "Спартака" Тил уже пишет по-русски

Как ранее сообщалось, Тил подписал с красно-белыми контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.
"Я очень рад быть частью великого клуба "Спартак". Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперед, красно-белые!" – написал Тил.
View this post on Instagram
Ontzettend blij met mijn overstap naar deze prachtige club met rijke historie. Op naar een mooi seizoen. Go spartak???. Дорогие друзья, Я очень рад, быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперёд красно-белые! ??
"СЭ"