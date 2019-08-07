Старший тренер молодежной сборной России (U-21) Михаил Галактионов оценил перспективы переезда нападающего ЦСКА Федора Чалова в Англию.
– Ходят разговоры, что Чалов может уехать в Англию. Вы как к этому относитесь?
– Если говорить в целом, то положительно. Но я считаю, что все надо делать вовремя, в том числе уезжать. Федор – парень умный. И как футболист, и как человек. Но ему нужно еще немного времени, чтобы получить необходимый опыт в ЦСКА. При этом тут важно не пересидеть здесь. В том, что он однажды уедет играть в европейский топ-чемпионат, я не сомневаюсь.
"СЭ"
Михаил Галактионов: Чалову нужно время, чтобы получить необходимый опыт в ЦСКА
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