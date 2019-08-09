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Капитан "Урала" Фидлер: нужно делать лимит на качество, как в АПЛ. "Ливерпуль", например, не сможет меня купить

Капитан "Урала" Артем Фидлер рассказал о том, каким бы он хотел видеть лимит на легионеров:

– Уже много лет в "Урале" вы – единственный уроженец области, при этом не воспитанник академии клуба. Есть ответ, почему?

– Трудно ответить… Последний раз, когда к нам на сборы приезжали два молодых парня, я им так и сказал: такое чувство, что вам ничего не надо. Знаете, когда я пришел на просмотр в "Урал" – подо мной земля горела. Буквально летел! Молодежи нужно больше стараться. Я не говорю про всех, только о том, что сам видел. Плюс тот же лимит. Если делать лимит – то на качество. Как в Англии.

Там в Премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет "Ливерпуль" – они не смогут меня купить. Я не играю за сборную. Если делать лимит – то такой. А у нас приезжают иностранцы, часто ничем не лучше наших игроков, но они играют, потому что его привезли, заплатили за него деньги. Наш пацан садится на скамейку. Простая формула, - приводит слова игрока "Областная газета".

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Теги: Фидлер Урал
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