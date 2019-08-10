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"Краснодар" дома минимально выиграл у "Рубина"

В матче чемпионата России 5-го тура "Краснодар" дома победил "Рубин" со счетом 1:0.

Чемпионат России

5 тур

Гол: Игнатьев, 17

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла, Намли, Вандерсон (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67).

"Рубин": Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия (Акбашев, 76), Подберёзкин (Макаров, 52), Башкиров, Кьяртанссон.

Предупреждения: Кабелла, 14, Намли, 18, Давиташвили, 26, Сулейманов, 82

Удаления: Намли, 45+1

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Теги: Краснодар Рубин
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