Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов высказался о судейских ошибках в матче 5-го тура РПЛ ЦСКА — "Сочи" (0:0).
"Стоило ли назначить пенальти на Чалове? Это зона ответственности главного арбитра. Был удар, мяч был в игре. Очевидное нарушение правил, удар нападающего ЦСКА Чалова в лицо. Здесь нужно было показывать красную карточку и ставить пенальти. Очевидный "косяк" главного судьи.
И второй момент — нарушение на Сигурдссоне. Здесь тоже нужно было удалять игрока "Сочи", - цитирует Хусаинова Sport24.ru.
Сергей Хусаинов: Мешков должен был ставить пенальти на Чалове и удалять игрока "Сочи"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»