Дмитрий Булыкин - об отказе ему в регистрации на выборах: видимо, я кому-то неугоден

??Вот и подошла к концу моя выборная кампания. Верховный суд отклонил мою жалобу. Надеюсь теперь все успокоились и понимают, что я шёл один, без поддержки и согласования властей. Смешанные чувства. Одно могу сказать точно: это неоценимый опыт! Жалко, даже не поучаствовал в выборах, получается, не собрал нужные для этого подписи, но зато понял, кто может поддержать меня в любой ситуации. А какой мощный был пиар! ? Спасибо всем за него! ???? Особенно Дудю ?? Я благодарен своей команде, которую собрал буквально за пару недель до компании: она состояла из тех, кто сам пришёл и захотел помочь. Да, возможно, кто-то специально криво заполнял листы. Но это все уже неважно. Я отстаивал каждого. Считаю ли я справедливым решение? Нет. Видимо есть какое-то решение где-то там выше и я кому-то неугоден. В отличи от Митрохина, которого регистрируют через суд, да с ещё бОльшими нарушениями, чем у меня. Ну и пусть. По итогу, я могу честно смотреть в глаза людям. Я вкладывал свои личные деньги и оплачивал честно всех сборщиков. И это почти 2 млн. А вот как удалось собрать подписи кандидатам, которые на это потратили 15.000 рублей, у меня вопрос. Да и вообще откуда деньги у некоторых кандидатов большой вопрос?! А предвыборная гонка обходится минимум в 15 миллионов рублей. Эта кампания многому меня научила, я познакомился с интересными людьми, а кто-то просто стал ближе и это точно не конец. Уже сейчас есть интересные предложения продолжения политической карьеры. Не жалею ни на минуту. Ну а сэкономленные деньги лучше потрачу на семью. Всем peace ?? ? #Булыкин