» » Дмитрий Булыкин - об отказе ему в регистрации на выборах: видимо, я кому-то неугоден

Дмитрий Булыкин - об отказе ему в регистрации на выборах: видимо, я кому-то неугоден

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение Верховного суда отказать ему в регистрации на выборах в Мосгордуму.

"Вот и подошла к концу моя выборная кампания. Верховный суд отклонил мою жалобу. Надеюсь, теперь все успокоились и понимают, что я шел один, без поддержки и согласования властей. Смешанные чувства. Одно могу сказать точно: это неоценимый опыт! Жалко, даже не поучаствовал в выборах, получается, не собрал нужных для этого подписей, но зато понял, кто может поддержать меня в любой ситуации. А какой мощный был пиар! Спасибо всем за него! Особенно Дудю.

Я благодарен своей команде, которую собрал буквально за пару недель до кампании: она состояла из тех, кто сам пришел и захотел помочь. Да, возможно, кто-то специально криво заполнял листы. Но это все уже неважно. Я отстаивал каждого. Считаю ли я справедливым решение? Нет. Видимо, есть какое-то решение где-то там выше и я кому-то неугоден. В отличие от Митрохина, которого регистрируют через суд да с еще большими нарушениями, чем у меня.

Ну и пусть. По итогу я могу честно смотреть в глаза людям. Я вкладывал свои личные деньги и оплачивал честно всех сборщиков. И это почти 2 миллиона. А вот как удалось собрать подписи кандидатам, которые на это потратили 15 тысяч рублей, у меня вопрос. Да и вообще, откуда деньги у некоторых кандидатов — большой вопрос! А предвыборная гонка обходится минимум в 15 млн рублей. Эта кампания многому меня научила, я познакомился с интересными людьми, а кто-то просто стал ближе, и это точно не конец. Уже сейчас есть интересные предложения продолжения политической карьеры. Не жалею ни на минуту. Ну а сэкономленные деньги лучше потрачу на семью. Всем peace", — написал Булыкин в своем инстаграме.

View this post on Instagram

??Вот и подошла к концу моя выборная кампания. Верховный суд отклонил мою жалобу. Надеюсь теперь все успокоились и понимают, что я шёл один, без поддержки и согласования властей. Смешанные чувства. Одно могу сказать точно: это неоценимый опыт! Жалко, даже не поучаствовал в выборах, получается, не собрал нужные для этого подписи, но зато понял, кто может поддержать меня в любой ситуации. А какой мощный был пиар! ? Спасибо всем за него! ???? Особенно Дудю ?? Я благодарен своей команде, которую собрал буквально за пару недель до компании: она состояла из тех, кто сам пришёл и захотел помочь. Да, возможно, кто-то специально криво заполнял листы. Но это все уже неважно. Я отстаивал каждого. Считаю ли я справедливым решение? Нет. Видимо есть какое-то решение где-то там выше и я кому-то неугоден. В отличи от Митрохина, которого регистрируют через суд, да с ещё бОльшими нарушениями, чем у меня. Ну и пусть. По итогу, я могу честно смотреть в глаза людям. Я вкладывал свои личные деньги и оплачивал честно всех сборщиков. И это почти 2 млн. А вот как удалось собрать подписи кандидатам, которые на это потратили 15.000 рублей, у меня вопрос. Да и вообще откуда деньги у некоторых кандидатов большой вопрос?! А предвыборная гонка обходится минимум в 15 миллионов рублей. Эта кампания многому меня научила, я познакомился с интересными людьми, а кто-то просто стал ближе и это точно не конец. Уже сейчас есть интересные предложения продолжения политической карьеры. Не жалею ни на минуту. Ну а сэкономленные деньги лучше потрачу на семью. Всем peace ?? ? #Булыкин

A post shared by Булыкин Дмитрий (@dmitrybulykin) on



Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Булыкин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Бавария" заплатит 10 млн евро за 20-летнего полузащитника гладбахской "Боруссии"
Юрий Белоус: основная задача Смородской была убрать Семина, от меня требовалось постоянно кивать
"Рома" хочет приобрести Дзаппакосту, "Челси" просит 25 миллионов евро
Василий Уткин ответил на слова Тарасова о Кокорине и Мамаеве: придуркам доверить строить храм? 9
Зинедин Зидан: Хамес Родригес в хорошей форме, я рад, что он в "Реале"
Дмитрий Булыкин - об отказе ему в регистрации на выборах: видимо, я кому-то неугоден 4
Ондржей Ванек: если будет возможность, хотел бы продолжить карьеру в России
Юрий Ковтун: матчи "Спартака" и ЦСКА всегда стоят особняком 2
Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу
В Краснодарском крае рассчитывают, что "Фишт" будет претендовать на финалы еврокубков
Давид Алаба: "Баварии" нужно подписать еще парочку новичков
Ван дер Сар вошел в стратегический совет УЕФА
"Оренбург" - "Сочи": стартовые составы команд 6
Юрченко может продолжить карьеру в Бельгии или Турции
Азар получил травму на тренировке "Реала" 1
Бывший владелец "Кубани" Олег Мкртчан приговорен к 9 годам тюрьмы 8
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет". "Рубин" спародировал "Матч ТВ" 4
Нападающий "Базеля" Ван Волфсвинкель пропустит около года из-за аневризмы головного мозга
Представители Twitter обсудят вопрос расизма после травли Абрахама за промах в финале Суперкубка УЕФА 1
"Рома" отказалась приобретать Ловрена из-за финансовых аппетитов игрока 1
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье, оказался болельщиком "Спартака" 26
Ибрагимович заявил, что Павон слишком хорош для MLS 1
Сульшер признался, что Санчес хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку "Монако" 2
"Локомотив" отказался подписывать Балотелли ради Рибери 21
Перес взял кредит для покупки Неймара 5
Ласина Траоре вернулся в свой бывший клуб 2
Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Монако" 1
Агент рассказал о состоянии Сигурдссона в преддверии дерби со "Спартаком" 7
Все новости