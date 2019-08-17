Рамзан Кадыров: "Зенит" сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвел итоги матча "Зенит" - "Ахмат" (0:0).



"Матч между командами "Ахмат" и "Зенит" завершился с нулевым ничейным счетом. Практически весь тайм "Ахмат" играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление. "Зенит" сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне", — написал Кадыров в твиттере.