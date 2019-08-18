Телекомментатор Геннадий Орлов предложил способ сделать работу часто критикуемого в последнее время главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова более эффективной.
"Я считаю, что должна быть коллегиальная система работы департамента судейства. Есть Левников, он не имеет отношения к назначению судей на матчи, как Егоров. Почему? Хотя он возглавляет судейский комитет. Должны быть 3-4 человека, которые могут друг другу высказывать свои мнения. Должны быть обсуждение и высказывание друг другу своего мнения. Один Егоров… Есть пословица — не надо быть в свите Папы Римского. Он как Папа Римский: как скажет, так и будет. Надо поменять систему.
Когда был Розетти, он, конечно, был авторитетным человеком. У Егорова нет такого авторитета, как у итальянца. Нужно еще два человека в департаменте, Левников и одного авторитетного человека. Мне на ум приходит Алексей Спирин. Он постарше, но опытный и квалифицированный судья. Он мастер и прошел все и вся. Одного на откуп — это неправильно. Должно быть все коллегиально. Эта проблема требует тщательной доработки. Во всяком случае, та система, которая есть сейчас, она не срабатывает, значит, надо искать другое", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадий Орлов: Егоров как Папа Римский в департаменте судейства РФС. Надо менять систему
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