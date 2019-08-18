Александр Беленов: считаю, что мы больше хотели выиграть, чем "Ростов"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info..



- Было трудно, "Ростов" не зря идет в верхней части таблицы. Хорошая команда. Но считаю, что мы больше хотели выиграть.



- С какими мыслями подходите к матчу с чемпионом России?



- "Ростов" сюда приехал без поражений, а сегодня проиграл. "Зенит" тоже не проигрывает. Посмотрим... Будем играть на победу.



- Почему уже вторую игру подряд обыгрываете "Ростов"?



- Тут нет закономерности. В прошлый раз мы боролись за выживание, нам победа была нужнее. Сегодня по делу выиграли, у них моментов особо не было.