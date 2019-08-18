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Александр Беленов: считаю, что мы больше хотели выиграть, чем "Ростов"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info..

- Было трудно, "Ростов" не зря идет в верхней части таблицы. Хорошая команда. Но считаю, что мы больше хотели выиграть.

- С какими мыслями подходите к матчу с чемпионом России?

- "Ростов" сюда приехал без поражений, а сегодня проиграл. "Зенит" тоже не проигрывает. Посмотрим... Будем играть на победу.

- Почему уже вторую игру подряд обыгрываете "Ростов"?

- Тут нет закономерности. В прошлый раз мы боролись за выживание, нам победа была нужнее. Сегодня по делу выиграли, у них моментов особо не было.


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Теги: Беленов Уфа Ростов
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