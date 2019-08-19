Вскоре после забитого на 68-й минуте гола, который позволил ЦСКА сравнять счёт в дерби со "Спартаком", болельщики "армейцев" отметили успех с помощью пронесённых средств, позволивших устроить дымовую завесу.
Из-за резкого ухудшения видимости арбитру Сергею Карасёву пришлось останавливать игру на 5 минут, после чего встреча возобновилась, а "Спартак" снова вышел вперёд - 2:1.
Игра "Спартак" - ЦСКА была остановлена из-за дымовой завесы, устроенной фанатами гостей
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