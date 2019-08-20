Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев от лица всех российских футболистов выразил уверенность в том, что нападающему Александру Кокорину и полузащитнику Павлу Мамаеву удастся вернуться в футбол.
Напомним, оба игрока отбывают наказание в колонии за участие в нескольких драках в центре Москвы. Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин освободится месяцем позже. В "Краснодаре" уже давали понять, что намерены разорвать контракт с Мамаевым, "Зенит" же, согласно заявлениям руководства, намерен сохранить Кокорина у себя.
"Мы их никогда не бросали. Мы уверены, что они вернутся в футбол", - цитирует Акинфеева Sport24.ru.
Игорь Акинфеев: мы Кокорина и Мамаева никогда не бросали. Уверены, что они вернутся в футбол
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