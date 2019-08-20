Бывший тренер и игрок "Спартака" Андрей Чернышов поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой", против которой команде Олега Кононова играть спустя три дня после дерби с ЦСКА (2:1) в 6-м туре РПЛ.
Чернышов рассказал, что смотрел выездной матч "Браги" с лиссабонским "Спортингом" (1:2) во 2-м туре португальской Суперлиги и остался под впечатлением.
"В таких ситуациях выходят на первое место знания и опыт тренеров — как быстро восстановить игроков и подготовить к очень важному матчу. Если «Спартак» хочет рассчитывать на хорошие результаты в сезоне, надо уметь переключаться с одного турнира на другой.
"Брага" — очень серьезный соперник. Удалось посмотреть их матч со "Спортингом". Команда оставила очень хорошее впечатление. Считаю, что шансы на победу в этих матчах 50/50", - цитирует Чернышова Sport24.ru.
Андрей Чернышов: "Брага" оставила хорошее впечатление. Шансы в матчах со "Спартаком" 50/50
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