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Ковалевски: уверен, Шюррле по-настоящему кайфует от игры за "Спартак"

Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски оценил выступление новичка команды Андре Шюррле, который был арендован москвичами у дортмундской "Боруссии" в этом месяце. Поляк считает, что полузащитник получает настоящий кайф от игры за красно-белых.

— Вы посмотрели вживую на игру Шюррле, еще пять лет назад побеждавшего на чемпионате мира, но приехавшего в Россию в статусе "поникшей" звезды. Как оцените игру немца?

— Начал он в "Спартаке" очень резво. Мы знаем много примеров, когда карьера футболистов даже топового уровня развивалась не так, как все предрекали. Мы не знаем всех причин, почему Шюррле, обладающий высоким классом, не заиграл в Англии. С другой стороны, это сейчас и неважно. Ему было суждено попасть в "Спартак", найти свое место и почувствовать себя полезным для команды игроком, продемонстрировать свои сильные качества.

Уверен, Андре получает настоящий кайф от игры за «Спартак», от того, что у него получается. Этому рады и тренерский штаб с болельщиками: в клуб пришел человек, который дает результат и показывает отличный футбол.

— Яркое начало карьеры в "Спартаке" дает право требовать от него держать планку на протяжении всего сезона. Так?

— Да. С одной стороны, болельщики "Спартака" очень требовательны. С другой, в спорте только так и должно быть, нельзя опускаться ниже своего уровня. Если футболист с первой игры демонстрирует такие качества, значит, они у него есть, это неслучайно. Учитывая, что Шюррле прошел школу Бундеслиги, сомневаться в том, что он готов к такому интенсивному режиму, не приходится.

"РИА Новости"


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Теги: Ковалевски Шюррле Спартак
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