Наиль Умяров: мы были уверены, что сможем и сделаем

Молодой полузащитник "Спартака" прокомментировал матч против "Крыльев" (2:1)

Фото: Rusfootball.info

- Почему "Спартак" сильнее вторые таймы проводит? Сегодня в первом тайме очень много моментов было. Просто не реализовали. Надеюсь, в дальнейшем первые таймы будем проводить так же, как и вторые.



Много жёлтых? Где-то они не успевали, где-то мы. Это футбол. Бывает.



- Не испугались пропущенного мяча?



- Нет. Мы были уверены, что сможем и сделаем, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.