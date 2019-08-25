- Почему "Спартак" сильнее вторые таймы проводит? Сегодня в первом тайме очень много моментов было. Просто не реализовали. Надеюсь, в дальнейшем первые таймы будем проводить так же, как и вторые.
Много жёлтых? Где-то они не успевали, где-то мы. Это футбол. Бывает.
- Не испугались пропущенного мяча?
- Нет. Мы были уверены, что сможем и сделаем, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Наиль Умяров: мы были уверены, что сможем и сделаем
Молодой полузащитник "Спартака" прокомментировал матч против "Крыльев" (2:1)
Фото: Rusfootball.info
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