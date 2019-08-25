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Андрей Червиченко: не уверен, что "Зенит" обыграет красно-белых - он сейчас какой-то "раскладной"

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал волевую победу красно-белых над «Крыльями Советов» в седьмом туре РПЛ, а также поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит» в следующем туре чемпионата России.
Фото: mtdata.ru
- В принципе из всех матчей нынешнего сезона этот больше всего мне понравился. Особенно первый тайм. Хорошо играли красно-белые, - отметил Червиченко. - Какая-то мысль была стройная. Жаль, конечно, не реализовали несколько моментов, но играли опять же очень неплохо, даже несмотря на то, что пропустили. Во втором уже немного подсели, но тоже играли, давили лезли... Тут все по делу. Конечно, более справедливым результатом, наверное, была бы ничья, но тут уж «Крылья» сами виноваты: иметь такие моменты в конце и так безобразно ими распорядиться... Когда такие моменты не реализуешь, конечно, потом получаешь в свои ворота. Тем более на спартаковском запредельном везении - это норма.

- Новички красно-белых Тиль и Ларссон начинают оправдывать вложенные в их приобретение средства?

- На мой взгляд, пока нет. С той позиции, что Ларссон забил, восемьдесят процентов, даже во дворе забьют. А решающий мяч очень удивил меня. Вратарь уровня Рыжикова пропускает на 92 минуте из-за штрафной - по-моему, это немного странновато выглядело. Но это уже пусть с ним тренер разговаривает.

- Бакаев, тем не менее, хорошо проявил себя, когда спартаковцы второй мяч забили...

- Ну что, выиграл мяч, поборолся до конца - хорошо. Но любой так сыграет. А Тиль хорошо развернулся и пробил, не испугался. Выиграли спартаковцы - молодцы, в лидирующей группе находятся. Лапочкин даже почти не помог. Судил почти то, что есть.

- После того, как «Зенит» оступился в Уфе, противостояние «Спартак» - «Зенит» в следующем туре становится особенно интригующим.

- Знаете, я вообще не уверен, что «Зенит» сможет обыграть красно-белых. «Зенит» сейчас вообще какой-то «раскладной». А спартаковцы несмотря на свой плотный график, все равно как-то на кураже играют. Они молодцы, из моментов максимум выжимают. Да, красно-белые будут после игры с «Брагой» усталые, но я не уверен, что «Зенит» здесь выиграет. «Зенит» какой-то весь академический, Дзюба малость поймал «звезду», а «Спартак» более дерзкий в атаке.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Червиченко Спартак Зенит Крылья Советов
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