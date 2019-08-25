Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над "Ахматом" (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.
"Первая половина была тяжелой, но мы забили гол и "Ахмат" открылся. Это очень важные три очка для нас. После дерби нам было тяжело. После таких поражений тяжело тренироваться, плюс падение в турнирной таблице сказалось на настрое.
Для соперника в гостях всегда удобен счет 0:0, но, когда они пропускают — они открываются и дают возможность забить. Судьи часто не видят, но с участием наших игроков бывают очень жесткие стыки. Отсюда много травм. Но сегодня с этим не так страшно", - цитирует Влашича Sport24.ru.
Никола Влашич: судьи часто не видят, но с участием игроков ЦСКА бывают очень жесткие стыки
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