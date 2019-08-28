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"Z+" не покажет трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"

Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале "K/On/Off" рассказал матч 8-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" не покажут на канале Z+, принадлежащему питерскому клубу.
фото: ФК "Зенит"
"Перезапуск Z+, который планировался на 1 сентября до/во время/после матча "Спартак" - "Зенит" либо не состоится, либо состоится без главной фишки проекта - альтернативной трансляции встречи. По моей информации "Матч ТВ" не отдаёт "Зениту" сигнал из Москвы. Сложно сказать с чем это связано, но основных версий две - а) против выступила РПЛ (клубы были недовольны, что они не в равных условиях с "Зенитом" по правам и б) трансляция матча будет на федеральном канале и Матч решил собрать все сливки и не хочет делить потенциальную аудиторию ни с кем", - написал Конов.


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Теги: Зенит Спартак Конов
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