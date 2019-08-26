» » Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения племянника, выступающего за "Ахмат"

Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения племянника, выступающего за "Ахмат"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём "инстаграме" поздравил с 23-летием своего племянника Абубакара. В нынешнем сезоне игрок ещё ни разу не выходил на поле в составе "Ахмата".
View this post on Instagram

Дорогие друзья! Поздравляю с днём рождения дорогого младшего БРАТА, нападающего футбольного клуба "Ахмат" Абубакара Кадырова @kadyrov95_! Он является перспективным, талантливым и волевым игроком, безгранично преданным своему родному клубу. Абубакар полностью выкладывается во время тренировок, постоянно повышает уровень мастерства. Мне очень приятно, что он вырос глубоко верующим молодым человеком, который свято чтит семейные традиции, обычаи нашего народа. Я уверен, что лучшие матчи у Абубакара Кадырова ещё впереди. Для этого у него есть характер, патриотизм, чувство гордости за наш клуб "Ахмат". Я желаю ему благополучия, здоровья, успехов и, конечно, эффектных и красивых голов! #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат

A post shared by @ za_kadyrova_95eng on



"Дорогие друзья! Поздравляю с днём рождения дорогого младшего брата, нападающего футбольного клуба "Ахмат" Абубакара Кадырова! Он является перспективным, талантливым и волевым игроком, безгранично преданным своему родному клубу.

Абубакар полностью выкладывается во время тренировок, постоянно повышает уровень мастерства. Мне очень приятно, что он вырос глубоко верующим молодым человеком, который свято чтит семейные традиции, обычаи нашего народа.

Я уверен, что лучшие матчи у Абубакара Кадырова ещё впереди. Для этого у него есть характер, патриотизм, чувство гордости за наш клуб "Ахмат". Я желаю ему благополучия, здоровья, успехов и, конечно, эффектных и красивых голов!" — написал Кадыров.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кадыров Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров вызван в молодёжную сборную России
Агент Мануэла Фернандеша — об интересе "Краснодара": он ещё не принял решения
Билеты на гостевой сектор отборочного матча Кипр — Россия стоят 820 рублей
Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения племянника, выступающего за "Ахмат"
Седрик Гогуа прибыл в Москву для медосмотра в ЦСКА. Он будет зарабатывать в 8 раз больше, чем в "Тамбове" 2
Футболисты "Црвены Звезды" отпраздновали выход в ЛЧ, прокатившись по Белграду на танке 1
Спортивный директор "Тамбова": переход Гогуа в ЦСКА может быть объявлен уже сегодня 1
"Z+" не покажет трансляцию матча "Спартак" - "Зенит" 6
Антонин Кински: когда переезжал в Россию, не знал, что "Сатурн" бандитская команда. Были разные моменты, с этим связанные 1
Александр Гацкан вернулся в общую группу "Крыльев Советов", Дмитрий Комбаров занимается индивидуально
Роман Шишкин: если взглянуть на "Торпедо" изнутри, то командам Премьер-Лиги мы не уступаем
Лионель Месси пропустит из-за травмы ещё один месяц 1
Борис Игнатьев: жду от «Спартака» победы над «Брагой» в основное время 4
В Англии тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды во взрослом футболе 1
Эсекьель Понсе: "Спартак" обязательно даст бой "Браге", я настроен оптимистично 4
СОГАЗ, ТМК и Газпромнефть стали спонсорами РФС 17
Стало известно, какую сумму ЦСКА предложил за Седрика Гогуа 3
Полузащитник "Уфы" Гиоргобиани: не особо люблю смотреть футбол, половину игроков РПЛ не знаю в лицо 1
Капитан "Шахтёра" Тайсон в инстаграме попросил отпустить его в другой клуб 1
Экс-защитник "Спартака" Филипенко: люди пишут в комментариях, что я "деревянный", но считаю себя одним из лучших в чемпионате Беларуси 6
Егор Сорокин перейдёт в "Краснодар" за 4 млн евро 6
Агент Седрика Гогуа подтвердил переговоры его клиента с ЦСКА 6
«Локомотив» последним из топ-клубов РПЛ сделал громкое приобретение. Но окажется ли оно топовым? 5
Андрей Будогосский: прыщавые юнкоры от журналистики формируют негативный образ судьи 3
Главный тренер "Торпедо": если будем идти так же бодро, почему бы не замахнуться на РПЛ? 1
Нобель Арустамян: ЦСКА активно ведёт работу по Седрику Гогуа 12
Неймар снялся в известном криминальном сериале 1
Евгений Коноплянка может перейти в "Сампдорию"
Валерий Непомнящий: проигрыш "Краснодара" - несчастный случай для нашего футбола 12
Матч "Ростов" — "Рубин" стал самым посещаемым в седьмом туре премьер-лиги
Все новости