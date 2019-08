Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения племянника, выступающего за "Ахмат"

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Поздравляю с днём рождения дорогого младшего БРАТА, нападающего футбольного клуба "Ахмат" Абубакара Кадырова @kadyrov95_! Он является перспективным, талантливым и волевым игроком, безгранично преданным своему родному клубу. Абубакар полностью выкладывается во время тренировок, постоянно повышает уровень мастерства. Мне очень приятно, что он вырос глубоко верующим молодым человеком, который свято чтит семейные традиции, обычаи нашего народа. Я уверен, что лучшие матчи у Абубакара Кадырова ещё впереди. Для этого у него есть характер, патриотизм, чувство гордости за наш клуб "Ахмат". Я желаю ему благополучия, здоровья, успехов и, конечно, эффектных и красивых голов! #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат