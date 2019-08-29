Вадим Евсеев: откуда я знаю, какое состояние у Игбуна?
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о будущем нападающего Сильвестра Игбуна. Ранее стало известно, что он может покинуть клуб.
фото: официальный сайт ФК "Уфа"
"Игбун? Вопрос не ко мне. Он был готов играть с "Ростовом", с "Зенитом" не был. На сегодняшний момент он в нашей команде. Откуда я знаю, какое у него состояние? Если будет готов сыграть с "Оренбургом", значит, сыграет. Пока что он не готов", — приводит слова Евсеева "Спорт День за Днем".
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