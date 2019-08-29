Вадим Евсеев: откуда я знаю, какое состояние у Игбуна?

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о будущем нападающего Сильвестра Игбуна. Ранее стало известно, что он может покинуть клуб.

фото: официальный сайт ФК "Уфа"