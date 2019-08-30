» » Россия может лишиться 6-го места в рейтинге УЕФА уже после 1-го тура группового этапа еврокубков

Россия может лишиться 6-го места в рейтинге УЕФА уже после 1-го тура группового этапа еврокубков

На этой неделе прошли ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
фото: Спорт24
Во вторник "Краснодар" уступил "Олимпиакосу" (1:2) в Лиге чемпионов, а четверг "Спартак" проиграл "Браге" (1:2) в Лиге Европы. В этот же день португальский клуб "Витория" победил румынский "Стяуа" (1:0). Таким образом суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, а Португалии — 42,049 балла.

Вдобавок Россию в еврокубках сезона-2019/20 будут представлять 4 клуба из 6 стартовавших (ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"), а Португалию все пять ("Бенфика", "Гимарайнш", "Брага", "Порту" и "Спортинг").

При определенном сценарии Россия после первого тура группового этапа еврокубков может потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Это означает, что в сезоне-2021/22 в Лигу чемпионов смогут попасть только две российские команды, одна из которых начнет свое выступление с квалификации.

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-10 от 20.08.2019):

1. Испания — 86,426
2. Англия — 75,033
3. Германия — 59,070
4. Италия — 58,510
5. Франция — 50,248
6. Россия — 42,716
7. Португалия — 42,049
8. Бельгия — 33,700
9. Украина — 30,700
10. Турция — 30,400

Спорт24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лига чемпионов Лига Европы РПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дидье Дешам: Мбаппе стоит воспользоваться паузой, чтобы перезарядить батарейки
Провалы «Спартака» в квалификации еврокубков - диагноз. Кононов не стал исключением 9
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав со своим "Коринтиансом" вышел в 1/2 финала Южноамериканского кубка
Павел Недвед: у "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда
"Интер" опубликовал первые фото Алексиса Санчеса в клубной форме
Россия может лишиться 6-го места в рейтинге УЕФА уже после 1-го тура группового этапа еврокубков 8
"Локомотив" опубликовал свой календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов 1
Василий Уткин обратился к Леониду Федуну: вы опоздали со всеми новичками. Потому и вылетели из Лиги Европы 6
Гус Тиль отказался общаться с прессой после поражения от "Спартака" от "Браги" 1
Бартомеу, Месси, Надаль, Газоль и другие спортсмены поддержали Луиса Энрике
Илья Геркус: "Локомотив" будет бороться за 3-е место в Лиге чемпионов и путевку в Лигу Европы 1
Геннадий Орлов: могу сказать, что фортуна в жеребьевке Лиги чемпионов улыбнулась "Зениту" 3
Брайан Идову: ох, нифига себе. Иногда - чем сложнее, тем лучше
Владислав Игнатьев: всю жизнь мечтал сыграть против Роналду! Криш, иди сюда! 2
Артем Дзюба: очень хотел "Реал". В этом плане "Локо" повезло, зато у "Зенита" есть шанс выйти из группы 2
Бенедикт Хеведес: у "Локомотива" есть возможность побеждать даже в такой сильной группе
Бранислав Иванович: есть желание вернуть должок "Лейпцигу" 1
Малком: я забивал "Лиону" в каждом матче. Надеюсь, сделаю это снова
Соломон Кверквелия: нужно будет обыгрывать "Ювентус", а потом взять футболку у Роналду
Дмитрий Баринов: "Ювентус" и "Атлетико" я не хотел больше всего в ЛЧ, потому что они играют от обороны 2
Юрий Семин - о жеребьевке ЛЧ: в двух словах: "Группа смерти, но надо выживать" 1
Дмитрий Булыкин: все оценивают, что шансы у "Локомотива" в ЛЧ небольшие. Но это новый вызов для игроков
Стало известен календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов 7
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Валерий Рейнгольд: хорошо упакованные люди у нас в футбол играть не будут. Это халявщики 3
Георгий Джикия: матч с "Зенитом" - хорошая возможность забыть о поражении "Спартака" в Лиге Европы 1
9-летняя дочь Луиса Энрике умерла от рака 4
Эсекьель Понсе: понимаю важность матча с "Зенитом". Это игра за 6 очков 1
Понсе: пораженческих настроений не было, все бились. Результат - большая боль для "Спартака" 2
Джикия: "Спартаку" ничего не остается, кроме как рассчитывать на чемпионат и на Кубок 6
Все новости