Россия может лишиться 6-го места в рейтинге УЕФА уже после 1-го тура группового этапа еврокубков

На этой неделе прошли ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Во вторник "Краснодар" уступил "Олимпиакосу" (1:2) в Лиге чемпионов, а четверг "Спартак" проиграл "Браге" (1:2) в Лиге Европы. В этот же день португальский клуб "Витория" победил румынский "Стяуа" (1:0). Таким образом суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, а Португалии — 42,049 балла.Вдобавок Россию в еврокубках сезона-2019/20 будут представлять 4 клуба из 6 стартовавших (ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"), а Португалию все пять ("Бенфика", "Гимарайнш", "Брага", "Порту" и "Спортинг").При определенном сценарии Россия после первого тура группового этапа еврокубков может потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Это означает, что в сезоне-2021/22 в Лигу чемпионов смогут попасть только две российские команды, одна из которых начнет свое выступление с квалификации.Таблица коэффициентов УЕФА (топ-10 от 20.08.2019):1. Испания — 86,4262. Англия — 75,0333. Германия — 59,0704. Италия — 58,5105. Франция — 50,2486. Россия — 42,7167. Португалия — 42,0498. Бельгия — 33,7009. Украина — 30,70010. Турция — 30,400