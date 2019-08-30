Во вторник "Краснодар" уступил "Олимпиакосу" (1:2) в Лиге чемпионов, а четверг "Спартак" проиграл "Браге" (1:2) в Лиге Европы. В этот же день португальский клуб "Витория" победил румынский "Стяуа" (1:0). Таким образом суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, а Португалии — 42,049 балла.
Вдобавок Россию в еврокубках сезона-2019/20 будут представлять 4 клуба из 6 стартовавших (ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"), а Португалию все пять ("Бенфика", "Гимарайнш", "Брага", "Порту" и "Спортинг").
При определенном сценарии Россия после первого тура группового этапа еврокубков может потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Это означает, что в сезоне-2021/22 в Лигу чемпионов смогут попасть только две российские команды, одна из которых начнет свое выступление с квалификации.
Таблица коэффициентов УЕФА (топ-10 от 20.08.2019):
1. Испания — 86,426
2. Англия — 75,033
3. Германия — 59,070
4. Италия — 58,510
5. Франция — 50,248
6. Россия — 42,716
7. Португалия — 42,049
8. Бельгия — 33,700
9. Украина — 30,700
10. Турция — 30,400
Спорт24
Россия может лишиться 6-го места в рейтинге УЕФА уже после 1-го тура группового этапа еврокубков
На этой неделе прошли ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
фото: Спорт24
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