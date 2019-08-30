ЦСКА полностью согласовал трансфер российского форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.
Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу. Также интерес к Комличенко проявляли бельгийский клуб "Гент" и греческий ПАОК.
"Чемпионат.сом"
ЦСКА заплатит за Комличенко около 2,5 млн евро
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