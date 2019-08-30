"В ближайшее время "Зенит" попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА, который в календаре стоит на 3 ноября (не покупайте пока билеты в Петербург!) в связи с тем, что на 5 ноября встал домашний матч Лиги чемпионов против "Лейпцига".
По информации из "Зенита" просьба будет сдвинуть игру на 1 ноября (пятница), так как график ЦСКА позволяет это сделать – 27 октября игра с "Динамо" и затем 7 ноября выезд в Венгрию. Проблем со стороны РФПЛ и ЦСКА не будет и перенос должны утвердить", – написал Конов в своем телеграм-канале.
"Зенит" попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА 3 ноября
Известный журналист Василий Конов сообщил о намерениях "Зенита" изменить дату проведения матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»