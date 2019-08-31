Вячеслав Кротов: хотелось продолжить нашу серию

Нападающий "Уфы" прокомментировал поражение от "Оренбурга" (1:2) и поделился прогнозом на центральный матч восьмого тура "Спартак" - "Зенит"

Фото: СЭ / Фёдор Успенский

- У нас была хорошая серия из двух победы с хорошими соперниками. Хотелось сегодня продолжить, но не получилось. Удаление нас подкосило, незабитые мячи, всё в совокупности... Я считаю, второй тайм мы очень хорошо играли, доминировали, но не получилось забить.



Конечно, я рад своему голу. Ничего страшного, будем двигаться дальше.



Установка Евсеева? Любой нападающий выходит, чтобы помочь команде забить гол.



- Мало играете, был разговор с тренером о доверии?



- Разговора не было. Я просто тренируюсь. Получил сегодня шанс и использовал его.



Перерыв на сборные? Будем тренироваться, улучшать игру, посмотрим, как это все скажется.



- Ваш прогноз на "Спартак" - "Зенит".



- Ничья, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info.