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Воронежский "Факел" пополнился экс-защитником "Спартака" Сергеем Брызгаловым

Клуб ФНЛ подписал трудовое соглашение с защитником Сергеем Брызгаловым. Срок соглашения в заявлении на официальном сайте "Факела" не опубликован.
Фото: ФК «Урал»
Сергей известен по своим выступлениям в московском "Спартаке" и молодёжной сборной России.

Брызгалов — воспитанник УОР "Мастер-Сатурн" (Егорьевск). Серебряный призёр чемпионата России 2012 года в составе московского "Спартака".

Выступал в командах: "Сатурн" (Раменское) – 2010; "Спартак" (Москва) – 2011/12-2015/16; "Спартак-2" (Москва) - 2014/15-2015/16; "Терек" (Грозный) - 2016/17; "Анжи" (Махачкала) - 2016/17-2017/18; "Урал" (Екатеринбург) - 2018/19.

В сезоне-2018/19 в составе "Урала" провёл 21 матч и забил один мяч.


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Теги: Факел ФНЛ Брызгалов Спартак Москва
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ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Торпедо 11 28
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15 Авангард 11 11
16 Краснодар-2 11 9
17 Факел 11 9
18 Мордовия 11 9
19 Текстильщик 11 8
20 Енисей 11 6
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ростов 8 17
2 Краснодар 8 17
3 Зенит 8 17
4 ЦСКА 8 16
5 Локомотив 8 14
6 Спартак 8 14
7 Арсенал Тула 8 13
8 Рубин 8 10
9 Урал 8 10
10 Уфа 8 10
11 Динамо 8 9
12 Ахмат 8 8
13 Крылья Советов 8 7
14 Сочи 8 6
15 Тамбов 8 5
16 Оренбург 8 5
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