Воронежский "Факел" пополнился экс-защитником "Спартака" Сергеем Брызгаловым

Клуб ФНЛ подписал трудовое соглашение с защитником Сергеем Брызгаловым. Срок соглашения в заявлении на официальном сайте "Факела" не опубликован.

Фото: ФК «Урал»

Сергей известен по своим выступлениям в московском "Спартаке" и молодёжной сборной России.



Брызгалов — воспитанник УОР "Мастер-Сатурн" (Егорьевск). Серебряный призёр чемпионата России 2012 года в составе московского "Спартака".



Выступал в командах: "Сатурн" (Раменское) – 2010; "Спартак" (Москва) – 2011/12-2015/16; "Спартак-2" (Москва) - 2014/15-2015/16; "Терек" (Грозный) - 2016/17; "Анжи" (Махачкала) - 2016/17-2017/18; "Урал" (Екатеринбург) - 2018/19.



В сезоне-2018/19 в составе "Урала" провёл 21 матч и забил один мяч.