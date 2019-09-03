» » "Ростов": нам запрещен доступ на "Ростов Арену". Непонятно, где мы будем играть с "Ахматом"

"Ростов": нам запрещен доступ на "Ростов Арену". Непонятно, где мы будем играть с "Ахматом"

Пресс-секретарь "Ростова" Денис Штанько опроверг заявления управляющей компании "Спорт-Ин" о том, что клуб сможет продолжить выступления на "Ростов Арене".

"Нет, это неправда. "Спорт-Ин" вводит в заблуждение читателей, болельщиков и журналистов. Они пишут, что клуб погасил задолженность, но это неправда. Потому что на момент получения письма о расторжении договора никаких задолженностей перед "Спорт-Ин" у "Ростова" не было. Соответственно, мы ничего не погашали. Вопрос по-прежнему не является исчерпанным. Непонятен статус договора, как и то, где мы будем играть против "Ахмата" в 8-м туре РПЛ. Нашим сотрудникам запрещен доступ на "Ростов Арену", все аккредитации и пропуски аннулированы. В проведении миротворческого матча с Сирией на этом стадионе "Спорт-Ин" нам отказал. Мы вынуждены играть его на "Олимпе".

Для чего "Спорт-Ин" распространяет такую информацию? Наверное, для снижения общественного резонанса. Мы были бы рады, если вопрос действительно решен. Но изначально проблема была не в задолженности. Ребята из "Спорт-Ин" пытаются попутать главное со второстепенным. Они регулярно нарушают условия договора аренды стадиона в части обеспечения безопасности зрителей на трибуне, работы инженерно-технических коммуникации и прочего. Мы все это отражали в актах приема-передачи. За счет этого на компанию накладываются серьезные штрафные санкции — 18-20% от суммы аренды. "Спорт-Ин" неоднократно в устной и письменной форме говорил нам, что "Ростов" не рады видеть на "Ростов Арене". У них есть другой клуб из Первой лиги, который по тому же прайсу арендует стадион, но не создает головной боли. Потому что у них две тысячи болельщиков, и эксплуатировать стадион в условиях такой нагрузки намного проще, а расходные материалы — ниже. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Но информация, которую "Спорт-Ин" пытается донести до общественности, не соответствует действительности", — цитирует Штанько "Матч ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ростов Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Сергей Хусаинов: неправильно требовать от Егорова невозможного. Он выбирает из того, что есть
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 8
Лукас Сантос: готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть 2
"Ростов": нам запрещен доступ на "Ростов Арену". Непонятно, где мы будем играть с "Ахматом" 4
Алексис Санчес: в "МЮ" меня выпускали на 60 минут, а в следующем матче я вообще не играл. Не знаю, почему 1
Президент РФС остался недоволен качеством судейства в первых турах РПЛ 1
"Зенит" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 10
Дмитрий Селюк раскритиковал трансфер "Зенита": 8 миллионов евро за Караваева - это деньги на ветер 15
В Италии проведут расследование по факту оскорбления Лукаку на расистской почве 1
Дэвид Бекхэм: рассмотрел бы возможность поработать главным тренером сборной Англии
Дмитрий Селюк: лишь один игрок РПЛ мог бы быть в обойме "Барселоны". А Миранчуков там даже не знают 13
"Спартак": хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ 22
Виталий Лысцов - о переходе из "Бенфики" в "Крылья Советов": для меня было важно вернуться в Россию
Сергей Прядкин: дедлайн по календарю РПЛ - 5–6 сентября 1
Алексей Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3" 4
Кристиан Эриксен: хотел бы решать свое будущее, как в футбольном менеджере 1
Александр Медведев: первоочередная задача "Зенита" на Лигу чемпионов - выход из группы 3
Матч Шотландия - Россия будет судить греческий судья 3
Евгений Чернов рассказал о реакции Карпина на его сейвы в матче с "Локомотивом"
Александр Егоров: арбитр Панин получил за матч "Уфа" - "Оренбург" пять с плюсом 1
Тотти, Каррера и Йерро примут участие во вручении премии "Football Heroes" в Москве
Александр Егоров: в матче "Спартак" - "Зенит" арбитры полностью справились со своей работой 2
Директор по коммуникациям РФС: мы призываем тренеров воздерживаться от комментариев по судейству
Сергей Прядкин: у РФС есть предложения для повышения статусности Кубка России 5
Ежегодная трагедия ЦСКА и странно усиливающееся «Динамо». Итоги трансферного лета для наших топов и бело-голубых 5
Александр Егоров: Турбин должен был ставить пенальти на Ахметове и удалять Дивеева за фол на Кангва
Юрист: Мамаев не сможет заявиться в клуб РПЛ до зимы в случае скорого освобождения 6
Защитник Чернов рассказал, какой частью тела отбил мяч в матче с "Локомотивом" 2
Роман Бабаев: почему не подписали форварда? Где-то просили слишком много, кто-то отказывался ехать в РПЛ
Вячеслав Караваев: обещаю отдавать за "Зенит" все силы. Надеюсь, вместе мы добьемся больших успехов! 18
Все новости