"Ростов": нам запрещен доступ на "Ростов Арену". Непонятно, где мы будем играть с "Ахматом"

Пресс-секретарь "Ростова" Денис Штанько опроверг заявления управляющей компании "Спорт-Ин" о том, что клуб сможет продолжить выступления на "Ростов Арене".
"Нет, это неправда. "Спорт-Ин" вводит в заблуждение читателей, болельщиков и журналистов. Они пишут, что клуб погасил задолженность, но это неправда. Потому что на момент получения письма о расторжении договора никаких задолженностей перед "Спорт-Ин" у "Ростова" не было. Соответственно, мы ничего не погашали. Вопрос по-прежнему не является исчерпанным. Непонятен статус договора, как и то, где мы будем играть против "Ахмата" в 8-м туре РПЛ. Нашим сотрудникам запрещен доступ на "Ростов Арену", все аккредитации и пропуски аннулированы. В проведении миротворческого матча с Сирией на этом стадионе "Спорт-Ин" нам отказал. Мы вынуждены играть его на "Олимпе".
Для чего "Спорт-Ин" распространяет такую информацию? Наверное, для снижения общественного резонанса. Мы были бы рады, если вопрос действительно решен. Но изначально проблема была не в задолженности. Ребята из "Спорт-Ин" пытаются попутать главное со второстепенным. Они регулярно нарушают условия договора аренды стадиона в части обеспечения безопасности зрителей на трибуне, работы инженерно-технических коммуникации и прочего. Мы все это отражали в актах приема-передачи. За счет этого на компанию накладываются серьезные штрафные санкции — 18-20% от суммы аренды. "Спорт-Ин" неоднократно в устной и письменной форме говорил нам, что "Ростов" не рады видеть на "Ростов Арене". У них есть другой клуб из Первой лиги, который по тому же прайсу арендует стадион, но не создает головной боли. Потому что у них две тысячи болельщиков, и эксплуатировать стадион в условиях такой нагрузки намного проще, а расходные материалы — ниже. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Но информация, которую "Спорт-Ин" пытается донести до общественности, не соответствует действительности", — цитирует Штанько "Матч ТВ".
"Ростов": нам запрещен доступ на "Ростов Арену". Непонятно, где мы будем играть с "Ахматом"
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