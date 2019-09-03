Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал разногласия между клубами РПЛ и главой департамента судейства Александром Егоровым.
"В вопросе Егорова я на стороне справедливости. Александр — назначенный руководитель департамента судейства, но молодые люди, мои действующие коллеги были не им отобраны и не им подготовлены. Он несет только административную функцию: назначение и отбор из того, что есть. Поэтому требовать от Александра Егорова невозможного было бы неправильно.
Для того, чтобы поднять качество судейства, надо изменить полностью систему отбора, подготовки и назначения арбитров. Причем, это нужно сделать не только в судейском корпусе, но и во всех лигах, в которых принимают участие футбольные арбитры", - цитирует Хусаинова Sport24.ru.
Сергей Хусаинов: неправильно требовать от Егорова невозможного. Он выбирает из того, что есть
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