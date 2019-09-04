Спортивный директор "Динамо": от Шюррле вежливо отказались. Его зарплата в "Боруссии" - космос

Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещу рассказал, что дортмундская "Боруссия" предлагала бело-голубым подписать полузащитника Андре Шюррле, который в итоге оказался в "Спартаке".— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк, когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.— Те деньги, которые он получал в "Боруссии", мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в "Спартаке", но его зарплата в Дортмунде — космос.— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были несильно меньше, чем у Шюррле.