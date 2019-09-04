Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещу рассказал, что дортмундская "Боруссия" предлагала бело-голубым подписать полузащитника Андре Шюррле, который в итоге оказался в "Спартаке".
— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?
— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк, когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.
— Нет сожаления?
— Те деньги, которые он получал в "Боруссии", мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в "Спартаке", но его зарплата в Дортмунде — космос.
— Почему отказались от Балотелли?
— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были несильно меньше, чем у Шюррле.
Sport24
Спортивный директор "Динамо": от Шюррле вежливо отказались. Его зарплата в "Боруссии" - космос
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