Китайский врач Лю Хуншен, входивший в медштаб "Спартака" в чемпионском сезоне-2016/17, прокомментировал уход Михаила Вартапетова с поста руководителя медицинского департамента "Спартака".
"Не могу комментировать решение руководства по поводу ухода из клуба Михаила Вартапетова, это личное дело клуба, но могу сказать, что я сожалею. С Вартапетовым мне работалось в "Спартаке" нормально и приятно. Остались хорошие воспоминания от работы в его штабе. Да, в одно время ко мне ходили спартаковские футболисты, но я их имена говорить не буду, они этим будут недовольны. Я не могу нарушить внутренние дела клуба. Любая команда будет недовольна тем, что их игроки пошли лечиться к другому врачу.
Будет ли теперь меньше травм в "Спартаке"? Многое зависит от того, в каком физическом состоянии находятся сами футболисты и как они реагируют на нагрузки. Это общая работа, если игрок молчит, что у него есть дискомфорт или боли, то об этом надо говорить. Многие футболисты думают, что кто-то будет недоволен. Всегда в таких ситуациях нужно вовремя рассказывать о симптомах и о болевых ощущениях, потому что дальше будет только хуже", - цитирует Лю SPORT24.RU.
Доктор Лю: сожалею об уходе Вартапетова из "Спартака"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»