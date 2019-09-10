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Гийом Пуассон: стадион "Санкт-Петербург" соответствует всем стандартам. Он прекрасный

Руководитель операционной деятельности на стадионах Евро-2020 Андреас Шар и руководитель проектов Евро-2020 в странах организаторах Гийом Пуассон подвели итоги инспекции стадиона в Санкт-Петербурге.

"Для нас важен опыт местных властей и оргкомитета. Год назад здесь был ЧМ, и это дало основу для формирования опыта для проведения Евро. Надеюсь, этот опыт поможет нам сделать Евро-2020 самым глобальным турниром за всю историю", - сказал Шора.

"На стадионе "Санкт-Петербург" все работы идут согласно плану. Мы всем довольны. Это уже четвертая инспекция. Стадион соответствует всем стандартам. Он прекрасный. Там отличное поле. Он принимал ЧМ. Так что сам стадион и все объекты на нем соответствует нашим требованиям. Для нас важно, чтобы Евро был уникальным опытом для всех. Чтобы они наслаждались футбольным праздником 31 день. Будут различные культурные программы. Мы создадим позитивный опыт, чтобы болельщики окунулись в атмосферу футбольного праздника", - цитирует Пуассона Sport24.ru.


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