Полузащитник Даниил Фомин признан лучшим игроком «Уфы» в августе

Фото: официальный сайт ФК «Уфа»

Победу в опросе одержал полузащитник нашей команды Даниил Фомин, набрав 38.8% от общих голосов. Даниил Фомин во всех матчах августа выходил в стартовом составе и провел все встречи без замен. Его гол в ворота «Зенита» стал решающим и принес команде победу.



Второе место в опросе занял вратарь Александр Беленов - 17.3% всех голосов. Александр в трех августовских матчах из пяти сумел сохранить свои ворота «на замке».



Замкнул тройку лучших игроков августа воспитанник школы ФК «Уфа» Данила Емельянов, отыгравший 4 матча в августе, из них 3 – в стартовом составе. Емельянов набрал 10% от общего количества голосов.