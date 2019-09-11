Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен из-за участия питерского клуба в ЛЧ

Матч 1/16 Олимп Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как планировалось ранее.

Фото: ФК «Енисей»