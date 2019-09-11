Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что речи о сносе стадиона "красно-зеленых" в Черкизово не идет, клуб обсуждает идею реконструкции арены, на которой проводит домашние матчи.
"Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион - лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для "Локомотива", и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем", - цитирует Кикнадзе РИА Новости.
"Локомотив" не будет сносить стадион в Черкизово
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