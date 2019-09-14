"Тамбов" выпустил футболку с Гогуа "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Вы просили - мы услышали! Футболка с афишей матча #ТамбовЦСКА уже в продаже! ? pic.twitter.com/BDRsU9bJW0— ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 14, 2019
На футболке изображено лицо защитника Седрика Гогуа, который в конце августа перешел из тамбовского клуба в московский.
"Художественный фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих". В ролях: С. Гогуа, А. Григорян, Г. Шелия, И. Акинфеев, М. Фернандес, Ф. Чалов. 15.09.2019. "Мордовия-Арена". "Тамбов" — ЦСКА. 16:30", — говорится в надписи на футболке.