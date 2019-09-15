Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение команды от "Урала" (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.
"Я вчера даже телевизор выключил, потому что смотреть на это безобразие мне больно. Это ужасно. Недавно Каррера был в Москве, а господин Цорн не соизволил пригласить человека на футбол, тренера, который сделал "Спартак" чемпионом. Это безобразие, это ни в какие ворота не лезет. Цорн, ты кто такой есть? У тебя есть хоть капля уважения к людям? То, что вчера произошло — закономерность. Люди, которые работают в "Спартаке", не думают о команде, они думают о своем благополучии и своем кармане. Я беру не Федуна, а его окружение. Какая разница между Цорном и Родионовым? Родионов хотя бы свой был, родной, а этот кто? Где этот человек получал футбольное образование? Сапожником был или бутылки принимал из-под пива где-то в киоске? Хотел бы я это узнать", - цитирует Рейнгольда Sport24.
Валерий Рейнгольд: Цорн, ты кто такой есть? У тебя есть хоть капля уважения к людям?
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