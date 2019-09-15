Сергей Семак: думаю, я не пошел бы работать в "Спартак"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сравнил Санкт-Петербург и Москву, а также отметил, что вряд ли стал бы работать в "Спартаке".



Фото: "Спорт день за днем"