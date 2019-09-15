"Здесь конечно спокойнее. В Москве безумный ритм. В ней есть свои плюсы — сейчас город прекрасно благоустроен, очень много новшеств. Москва шагает в ногу со временем с точки зрения пешеходных зон, прокатов, парковок. Много того, что есть в лучших городах мира, и это тоже нельзя не отметить. Санкт-Петербург существенно меньше, и скорость жизни здесь тоже ниже. Тут можно что-то успеть, куда-то сходить. Москва в этом плане съедает много времени.
"Спартак" — это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьезный раздражитель, и для "Зенита".
Пошел ли бы я к красно-белым работать? Думаю, что нет. Хотя есть ребята из "Спартака", с которыми мы были в сборной и общаемся. Есть и болельщики "Спартака", с которыми в жизни пересекались. Соперничество на футбольном поле — это одно, а жизнь — другое", - цитирует Семака "Российская газета".
Сергей Семак: думаю, я не пошел бы работать в "Спартак"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сравнил Санкт-Петербург и Москву, а также отметил, что вряд ли стал бы работать в "Спартаке".
Фото: "Спорт день за днем"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»