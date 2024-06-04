- Могу ли сказать, где пройдут сборы команды? Они пройдут в Ростове. Почему? Просто приняли такое решение. Будут ли среди спарринг-партнёров иностранные команды? Нет, мы сыграем только с российскими клубами. Могу ли их назвать? Идёт процесс согласования матчей, так что нет. Приоритетные позиции для усиления? Не хотелось бы называть конкретные позиции. Рассмотрим любого игрока, который может усилить нашу команду, - передаёт слова Рыскина Metaratings.ru.
По итогам сезона-2023/2024 "Ростов" занял в турнирной таблице Российской премьер-лиги седьмое место, набрав 43 очка в 30 матчах. В Кубке России команда Валерия Карпина дошла до второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где уступила будущему участнику Суперфинала калининградской "Балтике" (0:1 на своём поле).
Ранее стало официально известно, что "Ростов" покинул 35-летний голкипер Сергей Песьяков, который был основным вратарём жёлто-синих на протяжении семи последних сезонов.
Спортивный директор "Ростова" поделился информацией о летних сборах команды
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопросы о летних сборах и межсезонье жёлто-синих.
Фото: ФК "Ростов"