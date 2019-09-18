Гус Тиль: надеюсь, что в ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль рассказал о желании заняться изучением русского языка.



"Спорт высоких достижений состоит из задачи забывать, что было в прошлом матче независимо от того, победил или проиграл. Можешь один день порадоваться или погрустить, но дальше будет больше игр, тебя ждут другие матчи. Встреча с болельщиками? Считаю, что это здорово. Болельщики пришли несмотря на поражение от "Урала", поддержали команду. Действительно очень приятно. Я адаптируюсь с каждым днём всё лучше и лучше, привыкаю к команде, тренерскому штабу. Надеюсь, что в ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски", - цитирует голландца пресс-служба "Спартака".



