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Андрей Тихонов: у Кононова потухшие глаза, не думаю, что он спит хорошо по ночам

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о ситуации, в которой оказался главный тренер красно-белых Олег Кононов.

"Если пишут, что Кононов написал заявление об отставке, но Федун его не принял, то теперь, думаю, если он вновь напишет заявление, владелец "Спартака" может его принять. Точно сказать не могу, но такой вариант не исключён.

Всегда говорят, что нужно время, но "Спартак" — такая команда, где не дают этого времени. Там постоянно меняются тренеры. Всегда идёт давление со стороны болельщиков и прессы, и не все справляются с этим. Я вот сейчас смотрю на Олега Георгиевича — у него немного потухшие глаза. Не думаю, что он спит хорошо по ночам или уделяет много времени семье. Думаю, он весь в футболе, думает, как лучше сделать, но не получается.

Когда Олег Георгиевич возглавлял "Краснодар", я работал вместе с ним и видел его подход. Команда показывала хорошие результаты и играла в тот футбол, который называют спартаковским. Потом он пришёл в "Спартак" и сказал, что поставит этот футбол здесь за четыре месяца. Но тот "Краснодар" был сильнее нынешнего "Спартака" в два раза. Плюс там, в Краснодаре, у Кононова была поддержка руководства, Сергей Николаевич Галицкий присутствовал на тренировках, и футболисты видели это. Там не было в команде группировок, ничего. А здесь ему отдали команду — иди, тренируй", — цитирует Тихонова "Матч ТВ".


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Теги: Тихонов Кононов Спартак Уфа
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