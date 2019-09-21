Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о действиях боллбоев на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Уфой" и "Спартаком" (1:0).
"Поведение уфимских боллбоев на игре со "Спартаком" — это, конечно, печаль. Понятно, "маленькие хитрости", "помочь своим". Но учить подобному детей — а я уверен, что в таких случаях есть "установка" — это путь в никуда. Сначала ты подталкиваешь ребёнка к тому, чтобы он мяч приезжим игрокам с задержкой подавал, а уже взрослым спортсменом он решится на обман помасштабнее. Всегда этой теме поражался.
Ну а "Уфу" — с победой! Обыграть дома "Зенит", "Ростов" и "Спартак", не пропустив ни гола… Просто красавцы", — написал Шнякин в своём фейсбуке.
Дмитрий Шнякин: поведение уфимских боллбоев на игре со "Спартаком" — это печаль
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