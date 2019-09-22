Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против "Краснодара".
"За то время, что я нахожусь в России, "Краснодар" сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть", — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.
Марио Фернандес: против "Краснодара" очень тяжело играть
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