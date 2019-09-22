– Сначала мы не думали, что моё повреждение серьёзно, но потом сделали МРТ. У меня было растяжение связок в лодыжке, восстановление заняло месяц. Очень рад вернуться на поле, я был очень мотивирован помочь команде добыть три очка.
– Что случилось с командой во втором тайме?
– Мы начали не хорошо, получили два гола. Такого мы допускать не должны. Мы доминировали и вели 3:0.
– Какое настроение было в команде после разгрома в Болгарии?
– Это было тяжёлое поражение, мы не можем позволять себе играть так. Но мы хорошо потренировались, отдохнули, победили сегодня и показали характер.
Арнор Сигурдссон: мы не должны допускать того, что произошло в начале второго тайма
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (3:2) и возвращения на поле после травмы, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Фото: Rusfootball.info
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